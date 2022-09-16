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    Çatalcasporlu futbolcudan sağlık görevlisine tepki

    Türkiye Kupası'ndaki Çatalcaspor-Edirnespor maçı komik anlara sahne oldu. İstanbul ekibinin genç oyuncusu Selahattin Seyhun'a yapılan müdahale sosyal medyanın diline düştü.
    • 16.09.2022 - 10:26
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    Çatalcasporlu futbolcudan sağlık görevlisine tepki

    Türkiye Kupası'nda 1. tur maçında Çatalcaspor ile Edirnespor'un mücadelesinde kameralara ilginç bir an yansıdı.

    Çatalca İzzettin Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 4-1 kazanarak tur atladı.

    Karşılaşmanın 7. dakikasında sağlık görevlisi, Çatalcasporlu Selahattin'i okşayarak tedavi edince sosyal medyada gündem oldu. Selahattin tedavi sonrası ise adeta isyan etti.

    Çatalcasporlu futbolcudan sağlık görevlisine tepki #1

    Çatalcasporlu futbolcudan sağlık görevlisine tepki #2

    Çatalcasporlu futbolcudan sağlık görevlisine tepki #3

    (Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)

    Bir komik an daha

    Karşılaşmanın son dakikalarında ise herkesi kahkahalara boğan bir olay yaşandı. 87. dakikada sakatlanan Yunus Emre'yi almaya gelen sağlık ekibi az kalsın genç oyuncuyu sakatlıyordu.

    Yunus Emre sedyeye uzanmak isterken katlanan sedye oyuncunun düşmesine sebep oldu. Olayı gülümseyerek atlatan Yunus Emre "Boş verin ben çıkarım" diyerek saha kenarına yürüyerek gitti.


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