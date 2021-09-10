Caulker, Fenerbahçe'de oynamadan kazandı

Fenerbahçe sezon başında transfer edip Gaziantep'e yolladığı Caulker için kasasından 450 bin euro çıkardı.

Fenerbahçe, transfer sezonunun başında Steven Caulker’ı kadrosuna katmıştı. Ancak hoca değişikliğine giden sarı-lacivertliler takımın başına Vitor Pereira’yı getirdi ve Portekizli çalıştırıcı Caulker’ı kadroda düşünmediğini belirtti.

Pereira'nın istemediği İngiliz stoper, Gaziantep FK'ya kiralandı. Bu gidiş Fenerbahçe'nin kasasına zarar olarak yansıdı.

450 BİN EURO ÖDEME

Caulker'a yıllık 1 milyon 250 bin euroya imza attıran Fenerbahçe, 2 ay idmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya 200 bin euro ödeme yaptı.

Gaziantep, Caulker'ın ücretinin 800 bin eurosunu ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin euroyu Fenerbahçe verecek. Böylelikle 1 dakika dahi süre alamayan oyuncu için kasasından 450 bin euro ödeme yapıldı.