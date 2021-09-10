Euro
9.9745
-0.19%
Dolar
8.4153
-0.26%
Altın
487.52
0.15%
Borsa
1.453
0%
Bitcoin
393.100
-0.51%
EXEN Coin
25.04
0.00%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C
    Caulker, Fenerbahçe'de oynamadan kazandı

    Caulker, Fenerbahçe'de oynamadan kazandı

    Fenerbahçe sezon başında transfer edip Gaziantep'e yolladığı Caulker için kasasından 450 bin euro çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, transfer sezonunun başında Steven Caulker’ı kadrosuna katmıştı. Ancak hoca değişikliğine giden sarı-lacivertliler takımın başına Vitor Pereira’yı getirdi ve Portekizli çalıştırıcı Caulker’ı kadroda düşünmediğini belirtti.

    Pereira'nın istemediği İngiliz stoper, Gaziantep FK'ya kiralandı. Bu gidiş Fenerbahçe'nin kasasına zarar olarak yansıdı.

    Caulker, Fenerbahçe de oynamadan kazandı #1

    450 BİN EURO ÖDEME

    Caulker'a yıllık 1 milyon 250 bin euroya imza attıran Fenerbahçe, 2 ay idmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya 200 bin euro ödeme yaptı.

    Gaziantep, Caulker'ın ücretinin 800 bin eurosunu ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin euroyu Fenerbahçe verecek. Böylelikle 1 dakika dahi süre alamayan oyuncu için kasasından 450 bin euro ödeme yapıldı.

    Caulker, Fenerbahçe de oynamadan kazandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir