Caulker: Sizin güzel Türkçe'yi konuşacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, "Aslında konuşurken hata yapmak istemiyorum, bu yüzden İngilizce konuşuyorum. Sizin güzel Türkçe'yi konuşacağım." ifadeleirni kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Caulker açıklamalarında, “Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. İlk haftam güzel geçiyor. Vitor Pereira ile iyi zaman geçiriyoruz. Disiplinli ve iyi çalışmamız isteyen bir hoca. Yeni sezonu ve maçları heyecanla bekliyorum.

Fenerbahçe seçimim kolay oldu. Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler vardı. Ancak başkanımız ile görüşmede kararım netleşti. Buradayım çünkü iyi bir takım var. Bu sene şampiyonluk hasretine son vereceğiz.

Kariyerimin zor zamanında Alanyaspor bana fırsat verdi. Onlar daima kalbimde olacak. Fenerbahçe'de liderlik özelliğimi göstermek istiyorum. Takıma yardım etmek ve başarılara ulaşmak istiyorum.





“SİZİN GÜZEL TÜRKÇE’Yİ KONUŞACAĞIM”

Hangi formasyonda oynadığımız sorun değil. Hoca ne isterse oynarız. Liverpool'da daha önde oynadığım zamanlar da oldu. Benim tek istediğim Fenerbahçe'de başarılı olmak. Hocanın kararlarına saygı duyacağız.

İngiltere'de oynadım ve tecrübeliyim. Rakipler de güçleniyor ama karşımda nasıl bir rakip oyuncu olursa olsun, başa çıkarım. Benim için sorun yok.

Türkçe biliyorum. Aslında konuşurken hata yapmak istemiyorum, bu yüzden İngilizce konuşuyorum. Sizin güzel Türkçe'yi konuşacağım.





“SZALAI’NİN HAYRANIYIM”

Attila Szalai'nin hayranıyım. Geçen yıl izledim, EURO2020'de takip ettim. İyi bir geleceği olacak. İngiltere ile de bağlantılı durumlarını duydum ama iyi ki Fenerbahçe'de. Umarım beraber oynarız. Harika güçlü bir defansımız olur. Fenerbahçe'nin kazanacağı kupalara yardımcı oluruz.





“FENERBAHÇE EN İYİ TARİHE SAHİP”

Burada olduğum için mutluyum. Her kulübü inceledim, Fenerbahçe en iyi tarihe sahip. Ve yeni tarih yazabilmek için çok potansiyelli olduğu için buradayım." ifadelerini kullandı.