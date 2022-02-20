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    Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.
    • AA
    • 20.02.2022 - 19:07
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    Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı.

    1,5 YILLIK İMZALAR ATILDI

    Korkmaz 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ile bir araya geldiği ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

    Açıklamada, "Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

    Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile anlaştı #1


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