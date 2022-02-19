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- Çaykur Rizespor, evinde Başakşehir'e yenildi
Çaykur Rizespor, evinde Başakşehir'e yenildi
- AA
- 19.02.2022 - 03:00
7. dakikada Holmen'in hatasında araya giren Berkay Özcan'ın sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.
15. dakikada Serdar Gürler, Çaykur Rizespor ceza sahası içerisinde baygınlık geçirdi. Serdar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından sahayı sedye ile terk etti.
29. dakikada Okaka ile verkaç yapan Trezeguet'in ceza sahası içerisi altı pas sol çaprazında yerden sert şutunda, iyi yer tutan kaleci Tarık Çetin, topu kornere çeldi.
30. dakikada Fernandes'in ceza yayı üzerinde müsait durumdaki pasında Baiano'nun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan yumrukları ile uzaklaştırmayı başardı.
OFSAYT DENEN GOL, VAR'DA SAYILDI
34. dakikada konuk ekip öne geçti. Ndayishimiye'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi. Hakem önce ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Arslanboğa golü verdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARI
52. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Trezegeut'in yerden pasında Tolga Ciğerci'nin vuruşunda Eren Albayrak'ın uzaklaştırmak istediği top Trezeguet'in önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
60. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in plase vuruşunda, sağına iyi uzanan kaleci volkan Babacan, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
87. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Phiri'nin ceza yayı üzerinde bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Karşılaşma, İstanbul ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başkaşehir: 2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk.83 Phiri), Holmen, Ponck, Cemali Sertel (Dk.46 Eren Albayrak), Baiano, Fernandes, Sabo (Dk.62 Boyd), Yusuf Sarı, Boldrin (Dk.75 Bolasie), Pohjanpalo (Dk.61 Cisse)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk.88 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk.89 Aleksiç), Tolgay Ciğerci, Serdar Gürler (Dk.18 Deniz Türüç), Trezeguet (Dk.88 Guldbrandsen), Pizzi (Dk.63 Salih Uçan), Okaka
Goller: Dk. 34 ve 52 Trezeguet (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Dk.38 Fernandes, Dk.56 Baiano (Çaykur Rizepsor) Dk.45+1 Okaka, Dk.45+3 Duarte, Dk.83 Salih Uçan, Dk.90+2 Deniz Türüç) (Medipol Başakşehir)