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    Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    10. haftada oynanacak karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak,
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 06:04
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    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Rizespor'a konuk oluyor.

    Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

    Galatasaray, oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde edip, topladığı 17 puanla 3. sırada yer aldı.

    Ligde bir haftayı bay geçen Rizespor ise 8 maçta aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ligde 9. basamağa yerleşti.

    MUHTEMEL 11'LER

    Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah, Michalak, Samudio, Boldrin, Remy

    Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Ömer, Diagne

    GALATASARAY'DA 7 EKSİK

    Galatasaray'ın kamp kadrosunda Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk, Ryan Babel, Marcelo Saracchi ve Younes Belhanda yer almadı.

    Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #1

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