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- Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 28.11.2020 - 06:04
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Rizespor'a konuk oluyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.
Galatasaray, oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde edip, topladığı 17 puanla 3. sırada yer aldı.
Ligde bir haftayı bay geçen Rizespor ise 8 maçta aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ligde 9. basamağa yerleşti.
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah, Michalak, Samudio, Boldrin, Remy
Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Ömer, Diagne
GALATASARAY'DA 7 EKSİK
Galatasaray'ın kamp kadrosunda Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk, Ryan Babel, Marcelo Saracchi ve Younes Belhanda yer almadı.