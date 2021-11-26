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    Çaykur Rizespor: Remy kalıyor

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız forvet Loic Remy'nin takımdan gönderileceği ve görüşme yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı.
    • AA
    • 26.11.2021 - 02:03
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    Çaykur Rizespor: Remy kalıyor

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı gazetelerin internet sitelerinde "Rizespor'da Remy işi tamam!" başlıklı haberlerde futbolcu ve kulübe ilişkin gerçeği yansıtmayan, bütünüyle uydurma bir haber yayımlandığı belirtildi.

    "REMY TAKIMDA KALACAK"

    İlgili haberlerin içeriğinde sakatlıklar yaşayan Remy'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi için menajeriyle bir görüşme yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Taraflar büyük ölçüde el sıkıştı, biçiminde ifade edilen bilgiler gerçeği yansıtmadığı gibi bu yönde herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Kadromuzda bulunan oyuncumuzla ilgili tamamen hayali olarak kurgulanan bu haberlerin kesinlikle doğru olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz."

    Çaykur Rizespor: Remy kalıyor #1

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