Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Samsunspor'u sahasında ağırladı.
Karşılaşmadan konuk ekip 1-0 galip ayrıldı.
İLK YARI
15. dakikada Hojer'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.
21. dakikada Muja'nın sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.
32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada Sowe'un pasında sol kanatta topla buluşan Taha Şahin'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARI
46. dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ntcham'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
66. dakikada sol kanattan Zeqiri'nin ceza sahası içerisine kaleye paralel gönderdiği topa kimse dokunamadı. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
83. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in yerden pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Jurecka'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Çaykur Rizespor: 0 - Samsunspor: 1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Hadziahmetovic (Dk. 56 Varesanovic), Papanikolaou, Akintola (Dk. 56 Emrecan Bulut), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 73 Ghezzal), Sowe (Dk. 73 Jurecka)
Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Zeki Yavru, Bola, Bennasser, Celil Yüksel, Holse (Dk. 62 Schindler), Ntcham (Dk. 90+3 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 62 Emre Kılınç), Moundilmadji (Dk. 78 Ercan Kara)
Gol: Dk. 46 Ntcham (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Hojer, Dk. 59 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor), Dk. 84 Okan Kocuk, Dk. 87 Ntcham (Samsunspor)
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