Çaykur Rizespor, Samet Akaydin'i kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber

Yeşil-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Takım forması da giyen 30 yaşındaki stoper, Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve Başkanvekili Adnan Er’in katıldığı törende kendisini Rizespor’a bağlayan anlaşmaya imza attı.

"ŞEHİR OLARAK ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR KARDEŞİMİZ"

Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan İbrahim Turgut, şu ifadeleri kullandı:

Samet, hem ülke futbolunun gurur kaynağı hem de bizim şehir olarak çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Onun Rizespor ailesine katılması bizi hem mutlu hem de güçlü kılacaktır. Bu transferin kulübümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"NASİP BUGÜNEYMİŞ"

Samet Akaydin ise transferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: