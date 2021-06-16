Çaykur Rizespor, Samudio ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Samudio ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi biten oyuncu Jose Samudio'ya veda etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de istediği başarıyı yakalamayan Çaykur Rizespor, gelecek sezon için kolları sıvadı.

Kurulu 11'de değişiklik yapmaya karar veren Çaykur Rizespor, 2017’den bu yana formasını giyen Braian Samudio ile yollarını ayırdığını açıkladı.

EN FAZLA FORMA GİYEN YABANCI OYUNCU

Kulüp yaptığı açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Braian Jose Samudio Segovia'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

139 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Paraguaylı futbolcu, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu Karadeniz temsilcisinde en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu.

25 yaşındaki futbolcu, ilk sezonda 34, 2018-2019 sezonunda 32, 2019-2020 sezonunda 34 maçta görev alırken, 2020-2021 sezonunda ise 39 resmi maçta sahada görev alarak toplamda 139 karşılaşmada takımına katkı sağladı.

Samudio, Süper Lig'de 95, TFF 1. Lig'de 33 ve Türkiye Kupası'nda da 11 karşılaşmada Rizespor formasını terletti.