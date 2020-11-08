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    Çaykur Rizespor'da 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

    Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 08:04
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    Çaykur Rizespor'da 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

    Antalya'da kamp yapan Çaykur Rizespor oyuncuları ve teknik ekibe dün koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunda 3 futbolcunun testi pozitif çıktı.

    "İZOLE EDİLDİLER, TEDAVİLERİ BAŞLADI"

    Çaykur Rizespor'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan koronavirüs PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" denildi.

    Çaykur Rizespor da 3 futbolcuda koronavirüs çıktı #1

    ÇAYKUR RİZESPOR'uN ANTALYA HAZIRLIĞI

    Bu arada Çaykur Rizespor, Antalya Belek kampının 3'üncü gününü tek çalışma yaparak tamamladı. 1,5 saat süren idman; ısınma, pas oyunu, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarına katılmak üzere izinli olan, Dario Melnjak, Braian Samudio, Montassar Talbi, Yassine Meriah, çalışmada yer almadı. Antrenmana Loic Remy ve Fabricio De Jesus takımdan ayrı koşu yaparak katılırken, Fernando Andrade’nin tedavisine devam edildi.

    Çaykur Rizespor da 3 futbolcuda koronavirüs çıktı #2

    Çaykur Rizespor da 3 futbolcuda koronavirüs çıktı #3

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