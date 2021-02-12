Çaykur Rizespor'da Sumudica, istifadan vazgeçti

BB Erzurumspor maçı sonrasında istifa kararı alan Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kararından vazgeçti.

Süper Lig'de Gaziantepspor'un başındayken, yönetimle sözleşmesinde yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle takımdan ayrılan Rumen teknik adam Marius Sumudica, bu kez de yeni kulübü Çaykur Rizespor'dan istifa söylentisiyle şaşırttı.

ERZURUM MAÇI SONRASI İSTİFA ETMEK İSTEDİ

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında BB Erzurumspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica'nın istifa kararı aldığı öğrenildi.

KÖTÜ GİDİŞATTAN RAHATSIZ OLDU

Rizespor’da çıktığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan tecrübeli hoca, Erzurumspor maçının ardından soyunma odasında oyuncularına bu kararı duyurdu.

İSTİFADAN FUTBOLCULAR VAZGEÇİRDİ

Kötü gidişatın durdurulacağını vurgulayan futbolcuların ısrarı sonrası teknik direktör Sumudica'nın istifa kararından vazgeçtiği ve görevinin başında kalacağı aktarıldı. Kulüp yönetiminin de Sumudica'nın görevine devam etmesini istediği vurgulandı.

MAÇ SONRASI FENALAŞTI

Tansiyonu yükseldiği için basın toplantısına katılamayan Rumen teknik adama kulüp doktorları müdahale etti. Tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısına da Sumudica yerine Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit katıldı.