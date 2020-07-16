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    Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu

    Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gelecek sezon için teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaştı.
    • AA
    • 16.07.2020 - 01:36
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    Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu

    Ünal Karaman'ın takımdan ayrılmasının ardından Çaykur Rizespor yönetimi teknik adam arayışına çıkmıştı.

    STJEPAN TOMAS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ünal Karaman'ın görevden ayrılması ile teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde başlandığı vurgulanarak, "Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir." ifadelerine yer verildi.

    Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu #1

     

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