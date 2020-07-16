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Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gelecek sezon için teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaştı.
- AA
- 16.07.2020 - 01:36
Ünal Karaman'ın takımdan ayrılmasının ardından Çaykur Rizespor yönetimi teknik adam arayışına çıkmıştı.
STJEPAN TOMAS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ünal Karaman'ın görevden ayrılması ile teknik direktör arayışlarına hızlı bir şekilde başlandığı vurgulanarak, "Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir." ifadelerine yer verildi.