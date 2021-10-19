Çebi'den Sporting açıklaması: Güvenim tam

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, Sporting Lizbon maçı öncesinde konuştu. Ali Koç'un sözlerine de karşılık veren Çebi, "Biz gerekeni yaparız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Sporting’le kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, takımına güveniyor.

Zorlu mücadele öncesinde teknik ekip ve futbolcularla görüşüp başarılar dileyen Çebi, Devler Ligi C Grubu’nda 2’de 0’la başlayan maratonun ardından bugün 3 puanla tanışacaklarına inanıyor.

"TAKIMA GÜVENİM TAM"

Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, “Avrupa’da bu sezonki ilk galibiyetimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bunun için takıma güvenim tam. Ligi ayrı Avrupa’yı ayrı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"BİZ GEREKENİ YAPARIZ"

Süper Lig ’de son dönemde yaşanan hakem hatalarıyla ilgili olarak birçok kulübün isyan etmesi için de Fanatik'e konuşan Çebi, “Hiç kimse Beşiktaş üstünden gönderme yapmasın. Hangi konu olursa olsun biz gerekeni yaparız.” ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor maçında hakem hatalarından yakınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, maç sonu yaptığı açıklamada, "MHK Başkanına sesleniyorum, bizimle inatlaşmayın. Size el uzatıyoruz, doğru yol göstermeye çalışıyoruz. Beşiktaş, haklı bir serzenişte bulunuyor. Bir dahaki hafta yine aynı hakemi veriyorlar. Bu iş böyle olmaz.” demişti.