Cedric Bakambu Fifpro ödülünü kazandı Galatasaray'ın, Demokratik Kongolu oyuncusu Cedric Bakambu, Fifpro Oyuncu Etkisi ödülünü kazandı.

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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, ülkesinde Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu (Fifpro) 2023 ödülünü aldı.

"Bu ödülden onur duyuyorum"

Aldığı ödülden onur duyduğunu söyleyen Cedric Bakambu şunları ifade etti:

"Bu ödülden onur duyuyorum. Bize destek olmanın en iyi yolu Vakfı sosyal ağlardan takip etmektir. Dört yıllık varlığımız boyunca, diğer şeylerin yanı sıra gençler ve yetişkinler için okuma-yazma sınıfları kurmayı, ülke çapında dijital sınıf sistemini başlatmayı ve hatta ücretsiz tıbbi operasyonlar yapmayı başardık."

"Amacım ülkeme yardımcı olmak"

Bu vakfı uzun süredir kurmak istediğini ve 2019 yılında kurduğunu söyleyen Cedric Bakambu şunları dedi:

"Dört yıl önce, uzun zamandır aklımda olan bu fikri gerçeğe dönüştürmeye karar verdim; Ülkeme yardımcı olmak. Bizi her gün destekleyen değerli ortaklarımız olan Vodacom Vakfı, Hisse Bankası, Kinshasa Üniversitesi Klinikleri ve Paris'teki Saint Louis Hastanesi gibi herkese teşekkür ederiz"

diye sözlerini tamamladı Cédric Bakambu.

12 Aralık 2019'dan bu yana kurduğu Vakfı aracılığıyla gençlere başarılarıyla destek veriyor. Bu yapı, okuryazarlık, sağlık, yeni teknolojiler, spor ve tarih konularında eğitim yoluyla başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gençler olmak üzere nüfusu geliştirmeyi amaçlıyor.