Cedric Bakambu forma yarışına göz kırptı Yedek kalmayı sorun etmeyen ve Pendikspor karşısında gol kilidi açan Cedric Bakambu, Okan Buruk ile özel bir görüşme yaptı.

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Galatasaray'ın Pendikspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada gol kilidini açan Cedric Bakambu, ilk devrenin kalan karşılaşmalarında daha fazla süre almaya başlayacak.

Teknik direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme gerçekleştiren Kongolu futbolcu, artık formuna kavuştuğunu ifade ederek daha fazla süre almak istediğini hocasına bildirdi.

Okan Buruk da kendisinden çok memnun olduğunu belirterek, oyuncusuna daha fazla süre bulacağı konusunda söz verdi.

Yunanistan'da gol kralı oldu

Geçtiğimiz sezon Yunanistan'da Olympiakos formasıyla gol kralı olarak tamamlayan Bakambu, bu sezon Mauro İcardi'nin arkasında kulübeye hapsoldu. Tecrübeli futbolcunun, bu sezon Avrupa ve ligde birer golü var.