Cedric Carrasso: Türkiye’de kendimi Fransa’ya göre daha güvende hissediyorum

DHA

Kariyerinin büyük çoğunluğunu ülkesi Fransa’da geçiren Cedric Carrasso, 2017-2018 sezonunda Galatasaray’a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı formayla sadece 2 maçta forma giyen Carrasso, sezon sonunda yaşanan şampiyonluğun ardından futbolu bırakmıştı.

Fransa Milli Takımı’nda da görev alan Carrasso, ülkesi Fransa’da Türkiye’deki günlerine dair açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜN YAPISI GERÇEKTEN ETKİLEYİCİ"

Galatasaray’ın etkileyici bir kulüp olduğunu dile getiren Cedric Carrasso, şu şekilde konuştu:

Kulübün yapısı gerçekten etkileyici. Dürüst olmak gerekirse, elimizde iyi bir takım vardı ama kulübün seviyesi, takımın çok çok üzerindeydi. Böylesine tutkulu bir kulüp ve özellikle böylesine profesyonel bir yönetim ve lojistik yapıyı çok nadir gördüm. Gerçekten büyük kulüplerden biri. Bu kadar düzenli bir organizasyonu çok az yerde gördüm. Sadece Fransa Milli Takımı’nda buna benzer bir organizasyonla karşılaşmıştım.

"GECE 22.00’DE GİTTİĞİNİZ ŞEHRİN HAVAALANINA VARDIĞINIZDA SİZİ 500, 1000 KİŞİ KARŞILIYOR"

Deplasman maçlarına gittiklerinde havalimanlarında kendilerini çok sayıda Galatasaray taraftarının karşıladığını belirten Carrasso, şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar adeta çılgına dönüyor. Deplasman maçı için kamp yapmaya gidiyorsunuz, gece 22.00’de gittiğiniz şehrin havaalanına vardığınızda sizi 500, 1000 kişi karşılıyor. Her zaman 3 bin kişiyle yolculuk yapılıyor. 20-25 milyon taraftardan söz ediyoruz, inanılmaz. İstanbul’un zaten 20 milyonu aşkın nüfusu var.

"TÜRKİYE’DE KENDİMİ FRANSA’YA GÖRE DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM, BU İNANILMAZ"

Fransa’da Türkiye’ye karşı çok fazla ön yargı olduğunu, Türkiye’de kendisini Fransa’ya göre daha güvende hissettiğine dikkat çeken Cedric Carrasso, şu şekilde konuştu: