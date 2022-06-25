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    Ceferin: EURO 2032 için en güçlü aday Türkiye

    Ceferin: EURO 2032 için en güçlü aday Türkiye

    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'nin EURO 2032 için favori ülke olduğunu söyledi.
    • 25.06.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 17:49
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    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, La Gazetta della Sport'a açıklamalarda bulundu.

    Ceferin yaptığı açıklamada, "İtalya'da stat sıkıntısı var. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile de bu konuyu konuştuk. Daha fazla stadyuma ihtiyaç var. Türkiye EURO 2032 için en güçlü aday." dedi.

    "Agnelli'yi tebrik ettim"

    Süper Lig projesiyle ilgili de konuşan Sloven futbol adamı, "Süper Lig konusunu Agnelli ile görüşmedim. Evet Florentino Perez ile bir görüşmem oldu. UEFA benim mülküm değil. Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları için onu tebrik ettim. Hepsi bu." açıklamasını yaptı.

    Ceferin: EURO 2032 için en güçlü aday Türkiye #1

    "İstedikleri turnuvaya katılırlar ama men ederiz"

    Kulüplerin kendi UEFA organizasyonlarına katılıp, katılmama konusunda özgür olduklarını söyleyen Ceferin, "UEFA bir tekel değildir. Kulüpler organizasyonlara katılıp katılmama veya kendi yarışmalarını düzenlemeye karar verebilirler. Ama bu durumda bizim turnuvalarımızda oynayamazlar. Bu çok mantıklı." ifadelerini kullandı.

    "Süper Lig projesi öldü"

    Süper Lig projesinin faaliyete geçmeyeceğini söyleyen UEFA Başkanı, "Bu proje artık öldü. Kimse de katılmak istemiyor zaten. Sadece herkese kızan ve herkesi mahkemeye veren 3 kişi görüyorum. Ama artık bu konu kapandı." dedi.

    Ceferin: EURO 2032 için en güçlü aday Türkiye #2

    "FIFA ve UEFA'ya saldırmak kolaydır"

    Pep Guardiola ve Jürgen Klopp'un yoğun fikstürden dolayı şikayet etmelerini Ceferin şu sözlerle eleştirdi: "FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır. Daha az maç oynarsanız, daha az para alırsınız. Bence ayda 1.000 euro alan fabrika işçileri şikayet etmeli." ifadelerini kullandı.


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