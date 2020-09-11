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    Celil Yüksel Adanaspor'da

    Galatasaray, Celil Yüksel'in 900 bin TL karşılığında 1.Lig takımlarından Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 16:16
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    Celil Yüksel Adanaspor'da

    Galatasaray, Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

    Sarı-kırmızılılar KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Celil Yüksel’in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.

    ADANASPOR 900 BİN LİRA ÖDEYECEK

    TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor bu transfer karşılığında sarı kırmızılılara 900 bin TL ödeyecek.

    Galatasaray'ın elinde yeni transferler için 925 bin euro harcama limiti bulunuyordu, Celil'den gelen para da buraya eklendi.

    Celil Yüksel Adanaspor da #1

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