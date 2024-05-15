Celil Yüksel, Samsunspor'a geri döndü

İHA

Sezon başında Göztepe’ye, Samsunspor’dan kiralık olarak katılan Celil Yüksel, sözleşmesinin sona ermesinden sonra takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Göztepe'yi temsil etmek benim için bir onurdu"

Göztepe’ye yükseldiği Süper Lig’de başarılar dileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Göztepe'yi temsil etmek benim için bir onurdu ve bu camianın bir parçası olmak benim için unutulmaz bir deneyimdi. Sizlerle birlikte yaşadığım her anı sonsuza kadar hatırlayacağım. Tüm taraftarlara ve camiaya verdiğiniz destek için minnettarım. Bu ailede yer aldığım sürece hissettiğim sevgi ve destek benim için çok değerliydi. Göztepe'den ayrılırken, bu camianın bana kattığı her şeyi içimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum.