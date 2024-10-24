Celje - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek.
Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Oleksii Derevinskyi yönetecek. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak.
Başakşehir, Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Celje de ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'e 3-1 yenildi.
Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler maçta forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Celje XI: Rozman, Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik, Kouter, Dulca, Bobicanec, Seşlar, Matko, Edmilson.
Başakşehir XI: Muhammed, Kemen, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Pelkas, Berkay, Davidson, Piatek.
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