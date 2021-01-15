Celta Vigo, Emre Mor'dan ümidini kesti

Celta Vigo'nun verdiği son şansı da değerlendiremeyen Emre Mor'un takımdan ayrılması bekleniyor.

Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi büyük takımlarda oynamasına rağmen beklentileri karşılayamayan Emre Mor, İspanyol ekibinin verdiği son şansı da kullanamadı.

Celta Vigo'nun üst düzey yöneticilerinden birisi, 23 yaşındaki oyuncuya olan inançlarının bittiğini belirten bir açıklama yaptı.

"ONUNLA NE YAPACAĞIMIZ BİLMİYORUZ"

Kulüp yöneticisi, "Onunla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Her şeyin ona bağlı olduğunu anlamamız gerekiyor. Ona her şartta yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

DİSİPLİNSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Disiplinsizliği ve pervasızlığıyla öne çıkan Emre Mor, kendisinden değişim isteyen Celta Vigo taraftarıyla dalga geçmişti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla olay olan kanat oyuncusu; "Benden değişmemi istiyorlar. Ben de saçımı değiştirdim ve tekrar boyadım." yazdı.

Emre'nin son paylaşımlarından biri de; "Bir aslan bir yere gitmek istediğinde, yolda kaç sırtlan olduğunu umursamaz." olmuştu.

1 GOL 1 ASİST

Bu sezon 11 maçta görev alan Emre, 1 gol 1 asistlik performans sergileyerek yine beklentileri karşılayamadı.

Mor'un kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.