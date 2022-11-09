Celta Vigo, Maxi Gomez'i istiyor

Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Maxi Gomez'e eski takımı Celta Vigo'nun talip olduğu öğrenildi.

Bu sezon da şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sezon başında Valencia'dan Maxi Gomez'i transfer etmişti. Uruguaylı oyuncuyla ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Celta Vigo, Maxi Gomez'i kadrosuna katmak istiyor. Futbolcunun da eski takımına dönmekten memnun olacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, geçtiğimiz dönemlerde Celta Vigo'nun, Gomez'i Valencia'ya göndermesinin ardından oyuncunun boşluğunu bir türlü dolduramadığı kaydedildi.

13 maçta 2 gol attı

1.86 boyundaki forvetin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Gomez'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.

Gomez, bordo-mavili ekipte şu ana kadar çıktığı 13 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.