Cem Uzan'dan Galatasaray'a Icardi teklifi

İş insanı, Galatasaray sempatizanı Cem Uzan, sponsorluk ve Icardi’yi alma resmi teklifini resmen kulübe yolladı.
Başkan Dursun Özbek, Sponsorluklardan sorumlu asbaşkan Niyazi Yelkencioğlu, GS Sportif AŞ başkanı Erden Timur’a e-mail olarak ve kulüp resmi fax adresine de teklif bu akşam yollandı.
5 yıllık teklif kulübe iletildi
72 milyon euro olarak sızdırılan teklif miktarı 5 yıl için 90 milyon euroya yani 150 milyon dolara çıktı.
VERTU PARİS Stad sponsorluğu, VERTU PARİS forma reklamı sponsorluğu ve Icardi’nin transferinin tüm giderleri için 5 yıllık teklif kulübe gönderildi.
İlginç olan ayrıntı şöyle;
Galatasaray Icardi’yi aldıktan sonra beğenmez gönderirse sponsorluk 5 yıl sarı-Kırmızılı kulübün seçeceği başka bir yıldız futbolcu için de geçerli olacak.
Şimdi artık top Galatasaray yönetiminde…