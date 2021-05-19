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    Cem Yılmaz: Beşiktaş'ın arkasından mendil sallıyoruz

    Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Cem Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ın arkasından mendil sallıyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 15:02
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    Cem Yılmaz: Beşiktaş'ın arkasından mendil sallıyoruz

    Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

    Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Zafer Algöz'le görülen Yılmaz, "Zafer Ağabeyimizi tebrik ettiniz mi? Şampiyon oldular. Biz de Fenerbahçeli olarak arkalarından mendil sallıyoruz." şeklinde konuştu.

    Ünlü komedyen, 2 sene önce yapılan Fener Ol kampanyasına bağlı Win Win gecesinde ekran yüzü olmuştu.

    Cem Yılmaz: Beşiktaş ın arkasından mendil sallıyoruz #1

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