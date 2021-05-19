Cem Yılmaz: Beşiktaş'ın arkasından mendil sallıyoruz

Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Cem Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ın arkasından mendil sallıyoruz" dedi.

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Zafer Algöz'le görülen Yılmaz, "Zafer Ağabeyimizi tebrik ettiniz mi? Şampiyon oldular. Biz de Fenerbahçeli olarak arkalarından mendil sallıyoruz." şeklinde konuştu.

Ünlü komedyen, 2 sene önce yapılan Fener Ol kampanyasına bağlı Win Win gecesinde ekran yüzü olmuştu.