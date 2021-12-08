Cemal Aydın hayatını kaybetti

Birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Tecrübeli futbol adamı, 2008 yılında Ankaragücü başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve sonrasında yoğun bakıma alınan Ankaragücü'nün onursal başkanı Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti.

ONURSAL BAŞKANDI

73 yaşındaki Cemal Aydın, 1996-2008 yılları arasında Ankaragücü'nün onursal başkanlığını üstlenmişti. Aydın, ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı da yapmıştı.

Aydın'a, Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verilmişti.

Cemal Aydın, 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.