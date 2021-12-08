Euro
15.4967
1.84%
Dolar
13.7064
1.6%
Altın
787.33
1.67%
Borsa
1.996
0.73%
Bitcoin
696.595
-2.28%
BTXN Coin
45.25
-3.72%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C
    Cemal Aydın hayatını kaybetti

    Cemal Aydın hayatını kaybetti

    Birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Ankaragücü Onursal Başkanı Cemal Aydın, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Tecrübeli futbol adamı, 2008 yılında Ankaragücü başkanlığı görevinden ayrılmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 13:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve sonrasında yoğun bakıma alınan Ankaragücü'nün onursal başkanı Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti.

    ONURSAL BAŞKANDI

    73 yaşındaki Cemal Aydın, 1996-2008 yılları arasında Ankaragücü'nün onursal başkanlığını üstlenmişti. Aydın, ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı da yapmıştı.

    Aydın'a, Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verilmişti.

    Cemal Aydın, 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.

    Cemal Aydın hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir