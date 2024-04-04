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Cenazede gergin anlar! Ali Koç ve Hasan Arat, Dursun Özbek'i görmezden geldi

Cenazede gergin anlar! Ali Koç ve Hasan Arat, Dursun Özbek'i görmezden geldi Yazar Togay Bayatlı'nın cenazesine katılan Ali Koç ve Hasan Arat'ın Dursun Özbek ile yan yana gelmemesi dikkat çekti.