Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Dünya Spor Yazarları Birliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin önceki başkanlarından Togay Bayatlı, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrıldı ve son yolculuğuna uğurlandı.
Bayatlı için Zincirkuyu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaraylı eski yönetici Ali Dürüst, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu spor dünyasından birçok önemli isim katıldı.
Ali Koç ve Hasan Arat, Dursun Özbek'i görmezden geldi
Ancak, cenaze namazına katılan Ali Koç ve Hasan Arat'ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yan yana gelmemesi dikkat çekti.
Ali Koç ve Dursun Özbek, farklı gruplarda yer alarak birbirlerini görmezlikten geldi. Ali Koç, Bayatlı ailesine başsağlığı diledikten sonra ayrılarak Türker İnanoğlu'nun cenaze törenine katılmak üzere ayrıldı.
Togay Bayatlı'nın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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