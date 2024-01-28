Cengiz Ünder, Ankaragücü maçına attığı 2 golle damga vurdu Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Ankaragücü maçında attığı gollerle galibiyetin mimarı olurken bu sezonki 7. golüne ulaştı.

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Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in kaydettiği 2 golle maçı kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerde maça 11’de başlayan Ünder, 20. dakikada beraberlik golünü atarken, 32. dakikada da takımını öne geçirdi.

7. golünü kaydetti

Bu sezon ilk golüne Kayserispor deplasmanında ulaşan Cengiz, İstanbulspor maçında fileleri 4 kez havalandırmıştı.

Sezon başında Marsilya’dan transfer edilen Cengiz, bu sezon 15. lig maçına çıkarken ligde 7. golüne imza attı.

Cengiz Ünder, müsabakanın 80. dakikasında yerini Emre Mor’a bıraktı.

"Hat-trick yaparım diye içimden geçti, çok istedim ama 2 gol attım"

Cengiz Ünder, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İki gol atmasıyla ilgili konuşan Cengiz Ünder, şunları dedi:

Hat-trick yaparım diye içimden geçti, çok istedim ama 2 gol attım, takımıma galibiyet getiren gollerdi. Uzun zamandır taraftarımızın önünde gol atmayı bekliyordum. 3 puan çok önemliydi. Önümüzde zorlu maçlar var. Üstesinden gelecek bir takımız. Bu güce sahibiz. Bunu da her zaman sahada gösteriyoruz.

"Orta şut karışımı yapmayı çok seviyorum"

Ankaragücü'ne attığı ilk golle ilgili açıklama yapan Cengiz Ünder, şu sözleri sarf etti:

Orta şut karışımı yapmayı çok seviyorum. Daha önce böyle goller attım. Roma'da attığım bir gole çok benzettim. Yine aynı şekilde oldu. Bunları yapmayı seviyorum, yine yaptım.

"Çağlar ile 17 senedir arkadaşız"

İrfan Can Kahveci ve yeni transfer Çağlar Söyüncü ile ilgili konuşan Cengiz Ünder, şu ifadeleri kullandı: