Cengiz Ünder, Avrupa basınında: Müthiş bir uyanış Cengiz Ünder'in İstanbul'a 4 gol atması, Avrupa'da yankı buldu. Almanlar, “Keskin nişancı” yakıştırması yaparken Fransızlar, “Müthiş uyanış” ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe'nin en pahalı yerli transferi olan Cengiz Ünder, İstanbulspor maçındaki performansıyla hem eleştirileri susturdu hem de Avrupa basınını ayağa kaldırdı.

Cengiz'in performansının ardından başta daha önce forma giydiği ülkeler İtalya ve Fransa olmak üzere, Avrupa basınında konuşulan isim oldu.

"Unutulmaz bir gün"

Daha önce formasını giydiği Roma'dan haberler veren romanews, "Cengiz Ünder için unutulmaz bir gün" yorumu yaptı. Oyuncunun 40 dakikada hat-trick yapıp, maçı 4 golle tamamladığı vurgulandı.

"Müthiş bir uyanış"

Fransız basını ise geçen sezon Cengiz Ünder'in Marsilya forması giydiğini hatırlatarak, "Eski Marsilya'lı Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de dörtlü gol attı. Bu yaz Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasından bu yana zor durumda olan Ünder, 7 Ocak Pazar günü müthiş bir uyanış yaşadı" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayatının futbolunu oynadı"

Hollanda haber sitesi voetbalzone ise; "Cengiz Ünder hayatının futbolunu oynadı" tespitini yaptı.

4 gol atan son futbolcu Enner Valencia

Fenerbahçe’de ‘bir maçta 4 gol atan’ son futbolcu Enner Valencia olmuştu. Valencia, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa müsabakasında aynı performansı sergilemeyi başarmıştı.

Sarı-lacivertlilerde bir lig maçında 4 gol atan son yerli oyuncu; 17 Aralık 2005’te Denizlispor’a karşı Semih Şentürk olmuştu. Cengiz Ünder, İstanbulspor maçının 68. dakikasında yerini Emre Mor’a bıraktı.

"Çok gururluyum"

Maçın ardından Cengiz Ünder, galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi: