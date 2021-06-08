Cengiz Ünder: Bizim takımın gücünü dünya biliyor

A Milli Takım'ın hücum silahlarından Cengiz Ünder, EURO 2020 öncesi görüşlerini dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımda hergün bir veya birkaç futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Bugün kameraların karşısına Roma'da forma giyen genç yıldız Cengiz Ünder geçti.

"BİZİM TAKIMIN GÜCÜNÜ DÜNYA BİLİYOR"

"Sahaya çıkmak için gün sayıyorum. Umarım İtalya maçı bizim için iyi geçer. İyi bir Milli Takım izletiriz. Bizim güçlü bir takım olduğumuzu dünya biliyor. Roma'daki takım arkadaşlarımla konuştum. Herkes bu maçı bekliyor. Alessandro Florenzi ile konuştuk, sevdiğim bir arkadaşım. Bakalım, ne olacağını göreceğiz. Kimse, kimseden çekinmiyor."





"1,5 YILDIR BU MAÇI BEKLİYORUZ"

"Fransa, Dünya Şampiyonu olarak geldi ama Konya'da onları 2-0 yendik. İtalya'yı da yenecek güce sahibiz. Futbolda ne olacağı belli olmaz sama sahaya galibiyet için çıkacağız. Turnuva başlangıçları önemlidir. Elimizden gelenin on katını, yüz katını yapmaya hazırım. Takım arkadaşlarıma da inanıyorum. Onlar da bana inanıyor. Teknik ekip, herkes birbirine çok güveniyorum. 1,5 yıldır bu maçı bekliyoruz. Türkiye'ye galibiyet armağan etmek istiyoruz."

"BEN CENGİZ ÜNDER'İM, GEREKENİ YAPARIM"

"6 ay oynamadım. İyi giden bir sürecim olmadı. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapmaya çalıştım. Oynadığım maçlarda iyiydim. Özellikle Milli Takım'da iyi işler yapabiliyorum. En özen anlar, Milli Takım'dadır. Milli Takım hayaliyle büyüdüm. 6 ay oynamadım ama bir şey değiştirmez. Ben Cengiz Ünder'im, sahaya çıktığımda gerekeni yaparım. Herkes bunu biliyor."





"YEMİN EDERİM YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

"Şenol Hoca, bize sürekli rakibi anlatıyor. Takım arkadaşlarımızla da bu maçtan bahsediyoruz. İtalya'nın yenilmezlik serisi var. Ancak yüreğini ortaya koyan bir Milli Takım olacağına yemin edebilirim. Şenol Hoca, bizi iyi hazırlıyor."

"İTALYA MAÇINDAN ÖNCE BİR GOL ÇİZERİM"

"Maça az kaldı. Maçlardan önce nasıl gol atacağımı çizmeyi seviyorum. Bir gol çizerim. Çünkü EURO 2020 hayalimiz."