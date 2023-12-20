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Cengiz Ünder: Çok çalıştım, golümü attım

Cengiz Ünder: Çok çalıştım, golümü attım Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-3 yendiği gol düellosunda perdeyi açan milli futbolcu Cengiz Ünder, bunun için çok çalıştığını ve arkadaşlarının da kendisine moral verdiğini söyledi.