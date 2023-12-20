Cengiz Ünder: Çok çalıştım, golümü attım

AA & Ensonhaber
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu. Adeta bir gol düellosunun yaşandığı mücadele, sarı lacivertli ekibin 4-3üstünüğü ile bitti.
Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Cengiz Ünder, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
Cengiz Ünder: "Bugün gol atacağımı hissediyordum"
Bu zamana kadar çok çalıştım. Bugün gol atacağımı hissediyordum, arkadaşlarım da gol atacağımı söylüyordu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Golümü attım, moralim yerinde.
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