Cengiz Ünder: Çok çalıştım, golümü attım
AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu. Adeta bir gol düellosunun yaşandığı mücadele, sarı lacivertli ekibin 4-3üstünüğü ile bitti.

Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Cengiz Ünder, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Cengiz Ünder: "Bugün gol atacağımı hissediyordum"

Bu zamana kadar çok çalıştım. Bugün gol atacağımı hissediyordum, arkadaşlarım da gol atacağımı söylüyordu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Golümü attım, moralim yerinde.