Cengiz Ünder: Dzeko ile konuşmamıza gerek yok Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, Samsunspor galibiyeti sonrası konuştu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Cengiz Ünder, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Dzeko ile konuşmamıza gerek yok"

Dzeko'nun golünde asisti yapan milli futbolcu, "Konuşmamıza gerek yok. Dzeko'yu çok iyi tanıyorum. Genelde bu vuruşları çok iyi yapıyor. Onu görünce ortayı kesiyorum. Zaten buraya gelince, 'Ona çok gol attıracağım' dedim. Bunun devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, sakatlığıyla ilgili, "Zemin biraz ağırdı. Bizi etkiledi. Bazı oyunculara ve bana da kramp girdi. Ama iyi durumdayım. Çok daha iyi olacağım. Sadece kramp girdi" şeklinde konuştu.