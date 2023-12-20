Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kayserispor'a attı Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kayserispor'la deplasmanda oynanan Süper Lig maçında buldu.

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Kayseri ekibinin ev sahipliğinde oynanan müsabakanın ilk yarısında sarı-lacivertli takımda Cengiz Ünder, sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü buldu.

Dakikalar 8'i gösterdiğinde Fred'in sol kulvardan sağ ayağıyla gönderdiği ara pasında Cengiz Ünder, topu ceza sahası yayı içinde kontrol etti ve dönerek ceza sahası yayı çizgisi üstünden sağ ayağıyla sağ alt köşeye vurarak topu ağlara gönderdi.

İlk golünü attı

Sezon başında Fransa Ligue 1 takımı Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Cengiz Ünder, bu golle birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Taraftarlar sık sık eleştirdi

Gösterdiği performansla taraftarların sık sık eleştirdiği Milli futbolcu, sarı-lacivertli takımla birlikte bu sezon 12 resmi maça çıktı.

Sakatlığı nedeniyle istikrarlı forma şansı bulamayan 26 yaşındaki isim, 1 asistle mücadele etti.

Batshuayi de ilk Süper Lig golünü attı

Öte yandan Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, takımının ikinci golünü kaydetti.

30 yaşındaki oyuncu, böylelikle sarı-lacivertli formayla bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinde skoru 2-0'a getiren Batshuayi'nin golünde asist Cengiz Ünder'den geldi.