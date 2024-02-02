Cengiz Ünder: Fenerbahçe ile şampiyon olmaktan başka düşüncem yok Sezon başında Fenerbahçe'ye transferi birçok yönüyle eleştirilen Cengiz Ünder, kendisine yapılan yatırım hakkında olumsuz yorum yapanlara seslenirken iddialı sözler de sarf etti.

ensonhaber.com

Türk futbolunun son dönemdeki en büyük yeteneklerinden biri olan ve Roma ve Marsilya gibi takımlardaki başarısıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder, artık Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor.

Deneyimli oyuncu, sakatlığı tamamen atlatmasının ardından performansıyla da taraftarın gönlünü kazandı.

Sözcü'ye konuşan Ünder, Avrupa'ya dönme hayalinin olmadığını vurguladı.

"Çubuklu benim hayalimdi"

İşte Cengiz Ünder'in açıklamalarının öne çıkan kısımları...

Daha genç yaştayken Fenerbahçe’ye gelmek gibi bir hayalim, çubukluyu giymek gibi bir hedefim vardı. Bunları gerçekleştirdim, Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir camia olduğunu daha iyi anladım. Fenerbahçe bence Türkiye’deki en iyi, ve en özel taraftara sahip kulüp. Uzun yıllar Avrupa’da oynadım. Belli bir noktaya geldikten sonra Türkiye’ye dönme vaktimin geldiğini düşünmeye başlamıştım. Fenerbahçe’nin kadro yapılanması ve taraftarı ilgimi çok çekti. Transfer sürecim zorlu geçti, ancak sonu güzel oldu. Verdiğim en doğru kararlardan biri.

"Avrupa'ya dönmek gibi bir düşüncem yok"

Beni en çok cezbeden Fenerbahçe’de yaşayacağım şampiyonluklar. Bu, beni çok motive ediyor. Yeniden Avrupa’ya dönme gibi bir düşüncem yok. Sadece kendimi Fenerbahçe’ye vermek istiyorum. Fenerbahçe formasıyla elde edeceğim başarıları ve kupaları düşünüyorum. Fenerbahçe ile yaşayacağım şampiyonluğu hayal ederek, düşünerek hareket ediyorum. Buna göre çalışıyorum. Geldiğim günden beri yüzde yüz buna inananlardan biriyim ve halen çok inanıyorum. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Şampiyonluğa ulaşabilecek bir güçteyiz.

"Performansımla cevap veriyorum"

Transferimden sonra sakatlık yaşadım. Bir an önce sahaya çıkıp en iyisini yapmaya çalışmak, kendini kanıtlama çabası biraz baskı altına soktu. Sürekli iyi yapacağım şeyleri düşünerek bu noktaya geldim. Açıkçası baskı altında değilim. Kendimi rahat hissediyorum. Günden güne performansım da çok iyi oluyor. Nasıl bir futbolcu olduğumu biliyorum, kalitemi biliyorum. Kulübüm bana güveniyor, inanıyor. Bu yüzden böyle bir yatırım yaptılar. Her zaman yapılan yorumlara kulağımı tıkadım. Sahada sergilediğim performans herkese yeterli bir cevap oluyordur.

"Fenerbahçe ile şampiyon olursam..."

Ben her zaman kendimi iyi oyuncu olarak gördüm. Genç yaşta Avrupa’ya gittim, Avrupa'da kendimi kanıtladım. Ve en büyük hedeflerimden birisi Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak. Şimdi Fenerbahçe’de şampiyonluk sevinci yaşayarak kendimi burada ispatlamak istiyorum. Bunun için savaş veriyorum aslında. Eğer Fenerbahçe ile şampiyon olursam kariyerimde hayal ettiğin noktaya ulaşmış olacağım.

Öte yandan yıldız futbolcu, Konferans Ligi'ni kazanabilecek güçte olduklarının da altını çizdi.