Cengiz Ünder: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak en büyük hedeflerimden biri Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, "Ülkeme dönmek istediğimi menajerime söylemiştim. Yazın da sık sık görüşmeler olmuştu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak şu an en büyük hedeflerimden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Transfer döneminde bir çok yıldızla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin transferi için Fransız kulübü Olimpik Marsilya ile anlaşmaya vardığı milli futbolcu Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi.

Kendisini taşıyan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Avrupa'da yıllarca oynadıktan sonra Türkiye'ye dönmek çok özel. Süper Lig'de ilk oynadığım maç Fenerbahçe'ye karşıydı. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde Edin Dzeko ile sık sık konuştuğunu aktaran milli futbolcu, "Bana sürekli ne zaman geleceğimi soruyordu. Ben de ona sabretmesini söyledim. Sonunda bugün geldim ve çok mutluyum. Roma'da onunla çok güzel zamanlarımız geçti. Artık birlikteyiz. Ona daha çok gol attıracağım" diye konuştu.

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak en büyük hedeflerimden biri"

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini vurgulayan Cengiz Ünder, "Ülkeme dönmek istediğimi menajerime söylemiştim. Yazın da sık sık görüşmeler olmuştu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak şu an en büyük hedeflerimden bir tanesi. Öz güveni yüksek bir futbolcuyum. Sahaya çıktığımda da öz güvenimi herkese göstereceğim" şeklinde görüş belirtti.

Transfer sürecinin biraz stresli geçtiğini söyleyen başarılı futbolcu şunları kaydetti:

Takıma hemen katılmak istiyordum. Marsilya ile kamptayken kafam buradaydı. Takımla antrenman yaparken bazı çekincelerim vardı. Ama sonunda da buraya geldim.

Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ifade eden Cengiz Ünder, "Şu an hazır olduğumu düşünüyorum. Bir an önce takımla antrenmanlara katılmak istiyorum. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak da hazırım" diyerek sözlerini tamamladı.

15 milyon Euro bonservis ödenecek

Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon Euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon Euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

Marsilya forması ile 93 karşılaşmaya çıkan Cengiz Ünder, 18 gol ve 12 asist kaydetti.

A Milli Takım formasını da 49 karşılaşmada giyen 26 yaşındaki futbolcu 16 kez gol sevinci yaşadı.