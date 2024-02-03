Cengiz Ünder, gollerine devam ediyor

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz, 42. dakikada takımının ilk golünü kaydetti.
Harika bir gole imza attı
Dusan Tadic'in sol kanattan yaptığı ortanın ardından savunmanın uzaklaştırdığı topu İsmail Yüksek, ceza sahası dışından bekletmeden Cengiz Ünder'e aktardı.
Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cengiz, sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu.
8. golünü attı
26 yaşındaki futbolcu bu sezon 16. lig maçına çıkarken ligde 8. golüne imza attı. Cengiz Ünder, müsabakanın 68. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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