Cengiz Ünder hiçbir yere gitmiyor

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Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi.

Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor.

Geçen sezon 15 milyon euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.

Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.

FORMA İÇİN SAVAŞACAK

Sakatlığını atlatan sağ kanat, forma savaşına gireceğinin sinyallerini verirken oynama fırsatının ayağına geleceğine inanıyor.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon sadece 4 maçta ter dökerken skora katkı yapamadı.