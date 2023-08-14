Cengiz Ünder ilk idmanında sakatlık yaşadı

Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'den müjdeli haber geldi.

İki futbolcunun da çekilen MR'larında ciddi bir bulguya rastlanmadı. İki futbolcunun da Maribor maçında riske edilmemesi kararı alındı.

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Cengiz'in alnı kanadı

Öte yandan bugün yeni takımı ile ilk idmanına çıkan Cengiz Ünder, küçük bir yaşadı...

Milli futbolcunun alnı aldığı darbe sonunda yarıldı.

Cengiz, aldığı bu darbeyi sosyal medya hesabından "Hoş bulduk Fenerbahçe" esprisiyle paylaştı.