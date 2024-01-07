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Cengiz Ünder, İstanbulspor maçına attığı dört golle damga vurdu

Cengiz Ünder, İstanbulspor maçına attığı dört golle damga vurdu Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, İstanbulspor filelerini 4 kez havalandırırken kariyerinde bir maçta en çok gol attığı müsabakayı oynadı.