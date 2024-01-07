Cengiz Ünder, İstanbulspor maçına attığı dört golle damga vurdu

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oldu.
İlk yarısı 4-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona eren maçı sarı lacivertliler 5-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe'de 4 gol Cengiz Ünder'den gelirken, 1 golü de Edin Dzeko kaydetti İstanbulspor'un tek golü 32. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.
Dusan Tadic, maçın 65. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
4 kez ağları sarstı
Sahadan 5-1 galip ayrılan sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, 4 gole imza attı.
Müsabakaya 11’de başlayan Cengiz, 6. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atarken, 34 ve 44. dakikalarda yeniden sahneye çıktı.
İlk yarıyı hat-trick ile tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu 46. dakikada 4. kez rakip fileleri havalandırdı.
Gol sayısını 5'e çıkardı
Sezon başında Marsilya’dan transfer edilen Cengiz, bu sezon 10. lig maçına çıkarken ilk kez Kayserispor deplasmanında gol sevinci yaşamıştı. Başarılı futbolcu, bugünkü performansıyla gol sayısını 5’e yükseltti.
Valencia'dan sonra ilki başardı
Fenerbahçe’de ‘bir maçta 4 gol atan’ son futbolcu Enner Valencia olmuştu.
Valencia, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa müsabakasında aynı performansı sergilemeyi başarmıştı.
Ayrıca Cengiz Ünder, 2009'da Kocaelispor formasıyla Galatasaray ağlarına 4 gol gönderen Taner Gülleri'den bu yana bir Süper Lig maçında 4 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
Cengiz Ünder, karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.
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