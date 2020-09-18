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    Cengiz Ünder, Leicester City ile anlaştı

    Cengiz Ünder, Leicester City ile anlaştı

    Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrolünden geçti.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 10:23
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    Roma ve A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncusu Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oluyor.

    SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

    Ünder, Roma Villa Stuart Kliniği'nde Leicester City için sağlık kontrolünden geçerken görüntülendi.

    Cengiz Ünder sağlık kontrollerinden geçti - İZLE

    ROMA VE LEICESTER ANLAŞTI

    Roma ve Leicester City, Cengiz Ünder için 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda anlaştı.

    Leicester City'ye 2025 yılına kadar imza atacak olan Cengiz Ünder ise yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

    Cengiz Ünder, Leicester City'de Altınordu'dan birlikte yetiştiği Çağlar Söyüncü ile buluşmuş olacak.

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