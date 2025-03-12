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Cengiz Ünder, Los Angeles FC formasıyla ilk asistini yaptı

Cengiz Ünder, Los Angeles FC formasıyla ilk asistini yaptı Fenerbahçe'den ABD ekibi Los Angeles FC'ye transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta topu kaparak asist yaptı. Cengiz'in takımı böylelikle CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırmış oldu.