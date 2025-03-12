Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
CONCACAF Şampiyonlar Kupası Son 16 Turu'nda Columbus Crew ile Los Angeles FC karşı karşıya geldi.
CENGİZ İLK MAÇINA ÇIKTI
Lower Field'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Columbus 2-1'lik skorla kazandı.
Columbus, 10. dakikada Jacen Russell-Rowe ile öne geçti.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Rossi, 45. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.
TOPU KAPTI, ASİSTİ YAPTI
68. dakikada Diego Martinez'in yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder, 90+6. dakikada topu kaparak Denis Bouanga'ya asist yaptı ve mücadelenin skorunu belirledi.
İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu skorla adını CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.
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