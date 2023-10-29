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ensonhaber.com

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama heyecanları sürerken Fenerbahçe'nin sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'den takım arkadaşlarına anlamlı hediye geldi.

Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk olacakları maç öncesinde Can Bartu Tesislerinde toplanan sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, takım arkadaşlarına Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan "The Great Speech" (Nutuk) kitabını hediye etti.

"Sonsuza dek Cumhuriyet"

Bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, Cumhuriyetin 100. yılını şu sözlerle andı:

Canım Atam, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel günde, ülkemiz için verdiğin mücadeleyi senin sözlerinle takım arkadaşlarıma anlatmak istedim. Nutuk sayesinde seni daha iyi tanımaları en büyük arzum. Mirasının yılmaz bekçileriyiz, sonsuza dek Cumhuriyet!