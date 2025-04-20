Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye kötü haber

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Cengiz Ünder’in Los Angeles FC macerası beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla transfer edilen ve devre arasında Los Angeles FC’ye kiralanan Ünder, burada da beklenen performansı sergileyemedi.

Son haftalarda yedek kalan ve sınırlı süre bulan oyuncunun sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe geri dönmesi bekleniyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ: DÖNECEK

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda kadroda büyük değişiklikler yapılacağı öne sürülüyor.

Los Angeles FC'nin Cengiz'i düşünmemesi ise sarı Lacivertlilere pahalıya mal olacak.

ABD ekibi, oyuncunun 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

ABD PERFORMANSI

Cengiz Ünder, şubat ayında transfer olduğu Los Angeles FC ile toplamda 8 maçta görev aldı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.