Cengiz Ünder'den İstanbulspor'a harika gol! Fenerbahçe'nin İstanbulspor'a konuk olduğu Süper Lig maçının ilk yarısında sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Cengiz Ünder, mükemmel bir gole imza attı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında sarı-lacivertliler, bulduğu harika golle maça adeta önde başladı.

Klas bir gol kaydetti

Dakikalar 6'yı gösterdiğinde Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in harika vuruşuyla golü buldu.

Sol kanatta aldığı topla merkeze yönelen Cengiz, ceza sahasının uzağından çok iyi vurdu, kaleci Alp Arda dokunsa da top kalecinin sağından tam köşeye giderek ağlarla buluştu.

Bir gol daha attı

Yetenekli isim, 34. dakikada bir kez daha sahneye çıkmayı başardı.

İstanbulspor kısa pasla çıkmak istedi ancak kaleci Alp'in pasında Mehmet Yeşil topu kontrol edemedi ardından Cengiz'e çarpan top filelere gitti.

15 milyon euroya transfer olmuştu

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda bir türlü istikrar yakalayamamıştı.

Yaşadığı sakatlık sonrasında bir türlü form yakalayamayan Cengiz, son maçlarda çıkışa geçti.

Fenerbahçe formasıyla 7'si ilk 11 olmak üzere 15 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 3 gol ve 2 asistle mücadele etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)