Cengiz Ünder'den iyi haber geldi

ensonhaber.com
Fenerbahçe'de sakatlık dolayısıyla formasından uzak kalan Cengiz Ünder'den sevindiren haber geldi...
Sarı-lacivertlilerin Fransız devi Marsilya'dan büyük umutlarla transfer ettiği Cengiz Ünder, sezon başında sakatlanıp formasından bir süre uzak kalmıştı.
Takımla çalıştı
Sarı-lacivertliler, yarın deplasmanda karşılaşacakları Ludogorets için hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Dünkü antrenmanda en büyük sevinç, Cengiz Ünder'in takımla birlikte çalışması oldu.
Milli futbolcu, çalışmayı sıkıntısız bir şekilde tamamladı. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi.
Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış