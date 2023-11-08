Cengiz Ünder'den iyi haber geldi Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Cengiz Ünder, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'de sakatlık dolayısıyla formasından uzak kalan Cengiz Ünder'den sevindiren haber geldi...

Sarı-lacivertlilerin Fransız devi Marsilya'dan büyük umutlarla transfer ettiği Cengiz Ünder, sezon başında sakatlanıp formasından bir süre uzak kalmıştı.

Takımla çalıştı

Sarı-lacivertliler, yarın deplasmanda karşılaşacakları Ludogorets için hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Dünkü antrenmanda en büyük sevinç, Cengiz Ünder'in takımla birlikte çalışması oldu.

Milli futbolcu, çalışmayı sıkıntısız bir şekilde tamamladı. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi.

Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.