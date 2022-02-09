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- Cengiz Ünder'in golü Fransa'da ayın golü seçildi
Cengiz Ünder'in golü Fransa'da ayın golü seçildi
Ligue 1'de ocak ayının en güzel golü, Cengiz Ünder'in Lille ağlarına gönderdiği müthiş füzesi olarak kayıtlara geçti.
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 16:50
- Güncelleme : 09.02.2022 - 17:10
Fransa Ligi'nde geçen ayın en güzel golü, Cengiz Ünder'in Lille'e attığı gol seçildi.
Maç 1-1 sona ererken; Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille, 15. dakikada Sven Botman'ın golüyle 1-0 öne geçmişti.
CENGİZ'ÜN FÜZESİ AYIN GOLÜ SEÇİLDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısına Cengiz Ünder damga vurmuş, 75. dakikada sahne alan Cengiz, ceza sahasının sol çaprazından sağ köşeye harika bir kesme vuruşla durumu 1-1 yapan golü atmayı başarmıştı.
İşte Cengiz Ünder'in Lille ağlarına gönderdiği o gol:
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)