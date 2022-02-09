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    Cengiz Ünder'in golü Fransa'da ayın golü seçildi

    Cengiz Ünder'in golü Fransa'da ayın golü seçildi

    Ligue 1'de ocak ayının en güzel golü, Cengiz Ünder'in Lille ağlarına gönderdiği müthiş füzesi olarak kayıtlara geçti.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 17:10
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    Fransa Ligi'nde geçen ayın en güzel golü, Cengiz Ünder'in Lille'e attığı gol seçildi.

    Maç 1-1 sona ererken; Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille, 15. dakikada Sven Botman'ın golüyle 1-0 öne geçmişti.

    CENGİZ'ÜN FÜZESİ AYIN GOLÜ SEÇİLDİ

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Cengiz Ünder damga vurmuş, 75. dakikada sahne alan Cengiz, ceza sahasının sol çaprazından sağ köşeye harika bir kesme vuruşla durumu 1-1 yapan golü atmayı başarmıştı.

    İşte Cengiz Ünder'in Lille ağlarına gönderdiği o gol:

    Cengiz Ünder in golü Fransa da ayın golü seçildi #1

    Cengiz Ünder in golü Fransa da ayın golü seçildi #2

    Cengiz Ünder in golü Fransa da ayın golü seçildi #3

    Cengiz Ünder in golü Fransa da ayın golü seçildi #4

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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