Cengiz Ünder'in sakatlık durumu belli oldu! Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'den, Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder için açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.
2-3 hafta yok
Milli oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Ne olmuştu?
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı-lacivertli takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın henüz ilk dakikalarında ise sarı-lacivertli takıma Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.
Yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, maçın başında sakatlık geçirdi.
Kasığından sakatlandı
26 yaşındaki futbolcu, maçın 3. dakikasında top sürerken kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisini yere bıraktı. Sahada yapılan kontrollerin ardından Cengiz Ünder, oyuna devam edemedi.
Cengiz'in yerine 5. dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.