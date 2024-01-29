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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken karşılaşmaya Cengiz Ünder damgasını vurdu.
Milli futbolcunun Ankaragücü maçı öncesi lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Alptuğ ile Fenerbahçe’nin sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiği konuşması ortaya çıktı.
Sözünü tuttu
Görüntülerde Ünder, maç öncesi tedavi gören Fenerbahçe taraftarına "Atacağım golü, senin için atacağım." dedi ve sözünü tuttu.
Bu video sosyal medyaya damgasını vurdu.
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