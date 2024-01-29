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Cengiz Ünder'in şovunun nedeni belli oldu! Alkış alan hareket

Cengiz Ünder'in şovunun nedeni belli oldu! Alkış alan hareket Attığı 2 golle zorlu Ankaragücü karşılaşmasında takımına 3 puanı kazandıran Cengiz Ünder'in maç öncesinde lösemili bir çocukla yaptığı konuşma izleyenleri duygulandırdı.