Cenk Tosun, 2025'ten umutlu: Formayı kapacağım

Haber Merkezi

Milli forvet Cenk Tosun, büyük umutlarla Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Ancak Cenk Tosun için sezonun ilk bölümü hiç de beklediği gibi geçmedi.

33 yaşındaki oyuncu, 9 resmi maçta oynadı ancak toplamda sadece 97 dakika süre alabildi.

PES ETMEDİ

Gol ve asist katkısı veremeyen Cenk Tosun, buna rağmen pes etmiş değil.

Tecrübeli forvet, idmanlarda elinden geleni yaparak Mourinho'nun kendisine daha fazla şans vermesini bekliyor.

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Öte yandan devre arasında Cenk Tosun'un fazla forma şansı bulamasa da ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor.