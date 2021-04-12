Cenk Tosun: Allah'ım nedir bu başıma gelenler

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Cenk Tosun, BB Erzurum maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı. Tecrübeli golcü soyunma odasına giderken "Allah'ım nedir bu başıma gelenler" dedi.

Beşiktaş dün Cenk Tosun'un sakatlanması ile sarsıldı. Geçtiğimiz yıl sol diz çapraz bağından ameliyat olan ve Everton'dan Beşiktaş'a gelerek EURO 2020 için milli forma hazırlığı yapan oyuncu, 19 Şubat'ta diz ödemi sakatlığı sonrasında 5 maç daha kaçırmıştı.

Yeniden golleri ile sahalara dönen Cenk Tosun, dün de sol dizinden sakatlanıp oyundan 76'da çıktı.

Sedye ile sahayı terk eden ve soyunma odasına da bu şekilde götürülen 29 yaşındaki forvet bu sırada "Allahım nedir bu benim başıma gelen." dedi.

SEZONU KAPATTI

Cenk'in diz kapağı doktorlar tarafından yerine oturtuldu. Milli oyuncu ambulans ile takım uçağına götürülürken soyunma odasındaki müdahale sırasında kaptan Atiba'nın da yanında olduğu öğrenildi.

Sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracak olan Cenk Tosun, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.